Rassismus in England: Polizei ermittelt wegen Online-Hass

SID 23.02.2026 • 15:01 Uhr Vier Spieler werden nach Premier-League-Spielen rassistisch beleidigt. Die Polizei spricht von abscheulichem Verhalten und kündigt harte Schritte an.

Die englische Polizei hat Ermittlungen wegen rassistischer Online-Attacken gegen vier Profis aus der Premier League aufgenommen. Betroffen sind Tolu Arokodare von den Wolverhampton Wanderers, Romaine Mundle von Sunderland, Wesley Fofana vom FC Chelsea sowie Hannibal Mejbri vom FC Burnley. Dies teilte die Polizei am Montag mit und sprach von „abscheulichen“ Beleidigungen.

„Rassistische Beleidigungen haben absolut keinen Platz, weder online noch persönlich. Wer glaubt, sich hinter seinem Computer verstecken zu können, irrt sich gewaltig“, sagte Mark Roberts, Leiter der UK Fußballpolizei. Die Vereinigung verurteile „dieses abscheuliche Verhalten aufs Schärfste und wird mit seinem engagierten Team alles daransetzen, die Verantwortlichen zu ermitteln und sie vor Gericht zu bringen“.

Premier League veröffentlicht Statement

Die Premier League veröffentlichte eine eigene Erklärung, in der sie vor „ernsthaften Konsequenzen“ für diejenigen warnte, die sich des Missbrauchs schuldig gemacht haben, und betonte: „Fußball ist für alle da – Rassismus hat hier keinen Platz.“