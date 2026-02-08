"Schere in Sicht": ManUnited will zotteligen Fan erlösen

SID 08.02.2026 • 12:35 Uhr Er lässt seine Haare wachsen, bis Manchester fünf Spiele in Folge gewinnt, verspricht ein Fan. Nach fast 500 Tagen könnte es soweit sein.

Seit fast 500 Tagen wachsen die zotteligen Haare von Frank Ilett unaufhörlich. Doch die Hoffnung des treuen Anhängers von Manchester United, dass er seine strubbelige Mähne bald los ist, war wohl nie größer als jetzt. Er lasse seine Haare wuchern, bis die immer wieder strauchelnden Red Devils endlich fünf Spiele in Folge gewonnen haben, verspricht der Engländer, der auf der Insel für Aufsehen sorgt, seinen inzwischen über eine Million Followern Tag für Tag.

Am Samstag feierte der wiedererstarkte Rekordmeister gegen Tottenham Hotspur (2:0) seinen vierten Sieg in Serie. Und in das Duell mit dem Abstiegskandidaten West Ham United geht Manchester am Dienstag (21.15 Uhr/Sky) als klarer Favorit. "Diese Frisur ist bald weg", freute sich Ilett schon, er dankte dem neuen Coach Michael Carrick, der United in die Erfolgsspur geführt hat: Es sei "das erste Mal, dass es vier nacheinander sind, seit ich die Challenge begonnen habe".