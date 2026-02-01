"SESK-WOW" - Presse feiert United-Matchwinner

SPORT1 01.02.2026 • 18:37 Uhr Ex-RB-Profi Benjamin Sesko wird für Manchester United zum Matchwinner und von der Presse gefeiert.

Der Auftakt verhieß nichts Gutes, das Ende war dafür umso besser. Ex-Leipzig-Profi Benjamin Sesko wurde in der Premier-League-Partie zwischen Manchester United und dem FC Fulham in der 74. Minute beim Stand von 2:0 für die Red Devils eingewechselt.

Nur Augenblicke später hätte der 22-Jährige zum 3:0 erhöhen können, sein Kopfball landete allerdings nur am Aluminium. Nach zwei späten Treffern der Gäste, unter anderem in der ersten Minute der Nachspielzeit, schien der verspielte Sieg besiegelt. Doch es kam anders.

90+4 zeigte die Uhr auf der Stadionleinwand, als der ehemalige Leipziger das Old Trafford zum Ausrasten brachte.

Britische Presse lobt United-Matchwinner

Bruno Fernandes hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und spielte aus vollem Lauf auf Strafraumhöhe quer. Am Elfmeterpunkt landete der Ball schließlich bei Sesko, der den Ball annehmen und aus der Drehung zum 3:2-Endstand ins rechte Kreuzeck befördern konnte.

Die Fans auf den Tribünen eskalierten, der Slowene wurde von den Einwechselspielern auf dem Feld voller Begeisterung umringt. Und auch die britische Presse zeigte sich euphorisch.

„BENJAMIN SESK-WOW“ titelte die Sun, der Guardian schrieb: „Benjamin Sesko wird niemals die elegante Drehung und den Abschluss vergessen, mit denen er in der Nachspielzeit Bernd Lenos Tor durchbrach und Manchester United einen dramatischen Sieg über Fulham bescherte.“

Sesko nach Tor hellauf begeistert

Und auch der Matchwinner selbst war ob des Erlebten hellauf begeistert. „Den Siegtreffer zu Hause zu erzielen, ist unglaublich. Davon habe ich geträumt. Aber es ist nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Wir sind gerade in einer wirklich großartigen Phase“, sagte er im Interview mit Sky Sport.

Seit dem Trainerwechsel – United installierte Michael Carrick für den entlassenen Rúben Amorim – hat United alle drei Ligaspiele gewonnen.