Spurs trennen sich von Teammanager Frank

11.02.2026 • 11:58 Uhr Frank übernahm die Spurs erst im Sommer.

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg hat sich der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur von Teammanager Thomas Frank getrennt. Das teilte der Klub am Mittwoch mit - einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Newcastle United. Der Däne hatte die Spurs im Sommer vom damals entlassenen Ange Postecoglou übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

„Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand zu dem Schluss kommen lassen, dass eine Veränderung zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist“, hieß es in der Mitteilung der Spurs: „Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.“