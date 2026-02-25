United freut sich über Gewinne nach Stellenabbau

SID 25.02.2026 • 16:04 Uhr Eine Entlassungswelle macht es möglich: Nach fünf Jahren mit Verlust schreibt der englische Rekordmeister wieder schwarze Zahlen.

Manchester Uniteds rigoroser Sparkurs zahlt sich aus. „Die positiven finanziellen Auswirkungen unserer Umstrukturierung außerhalb des Spielfelds haben zu einem Gewinnanstieg geführt“, sagte Uniteds Geschäftsführer Omar Berrada.

Nach Jahren der finanziellen Verluste habe die vorgenommene „Transformation“ beim englischen Fußball-Rekordmeister nun die erhoffte „Rentabilität“ bewirkt, führte Berrada weiter aus und freute sich über eine positive Bilanz der ersten sechs Monate im laufenden Geschäftsjahr. United erwirtschaftete demnach einen Profit von rund 37,5 Millionen Euro. Für die gleiche Zeitspanne hatte der Verein im Jahr zuvor noch einen Verlust von 3,5 Millionen Euro verzeichnet.