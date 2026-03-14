Historisch! Arsenal-Talent knackt Tor-Rekord

Moritz Pleßmann 14.03.2026 • 20:31 Uhr Max Dowman erlebt gegen den FC Everton einen historischen Abend. Das Talent des FC Arsenal knackt einen Premier-League-Rekord.

Historischer Abend für Max Dowman vom FC Arsenal! Mit seinem Treffer zum 2:0 gegen den FC Everton avancierte er mit 16 Jahren und 73 Tagen zum jüngsten Torschützen der Premier-League-Geschichte.

Damit knackte er den rund 20 Jahre alten Rekord von James Vaughan, der damals rund 200 Tage älter war. Schon beim ersten Treffer durch Viktor Gyökeres hatte der Teenie, der erst in der 73. Minute eingewechselt wurde, mit einer starken Flanke seinen Anteil.

„Er hat das Spiel auf den Kopf gestellt. Jedes Mal, wenn er den Ball hatte, wirkte er gefährlich – das ist nicht normal“, lobte ihn sein Coach Mikel Arteta bei Sky Sports.

Rettet Dowman den Gunners den Titel?

Auch Gyökeres hatte bei Sky Sports nur lobende Worte für seinen Teamkollegen übrig: „Das ist unglaublich. Er bleibt jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, so ruhig und furchtlos. Er ist ein fantastischer Spieler, das war ein großartiges Tor für ihn, und ich freue mich riesig für ihn.“

Die englische Boulevardzeitung Sun titelte: „Max Dowman ist gerade einmal 16 Jahre alt und hat möglicherweise Arsenals Meisterschaftssaison gerettet.“ Die Daily Mail vermeldete, wie Dowman „Geschichte schreibt” und „den Gunners einen wichtigen Sieg sichert“.

Mit dem 2:0-Erfolg gelang den Gunners auch eine positive Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel endete 1:1.

Arsenal baut Vorsprung aus

Zudem bauten sie den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League zumindest für ein paar Stunden auf zehn Punkte aus.

Die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw feierten mit Newcastle United unterdessen einen 1:0 (1:0)-Erfolg bei Klub-Weltmeister FC Chelsea. Woltemade wurde in der 67. Minute ausgewechselt, Thiaw spielte durch. Der einzige Treffer gelang Anthony Gordon (18.).

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