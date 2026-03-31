Tottenham feuert Trainer – De Zerbi soll Abstieg verhindern!

SID 31.03.2026 • 18:41 Uhr Der 46-Jährige unterschreibt bei den Spurs einen langfristigen Vertrag.

Tottenham Hotspur hat in großer Abstiegsangst seinen dritten Teammanager der Saison vorgestellt. Wie der Premier-League-Klub aus London am Dienstag mitteilte, hat der Italiener Roberto De Zerbi (46) beim Europa-League-Sieger einen „langfristigen Vertrag“ unterschrieben. Er soll das Horrorszenario Abstieg abwenden.

De Zerbi setzt Tabellen-Fokus

„Unsere kurzfristige Priorität ist es, uns in der Tabelle zu verbessern, und darauf werden wir uns bis zum Schlusspfiff des letzten Saisonspiels voll und ganz konzentrieren“, sagte De Zerbi in der Mitteilung des Tabellen-17. Sein neuer Verein machte keine Angabe über die genaue Laufzeit, übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt das Arbeitsverhältnis bis 2031.

Tottenham in akuter Abstiegsgefahr

„Roberto war unser Hauptziel für den Sommer, und wir freuen uns sehr, ihn nun verpflichten zu können“, sagte Sportdirektor Johan Lange. De Zerbis Vorgänger war der Kroate Igor Tudor, der nach nur sieben Spielen am Wochenende entlassen wurde. Tottenham, das mit Thomas Frank in die Saison gegangen war, liegt nur einen Platz vor der direkten Abstiegszone.

De Zerbis Langfrist-Plan bei Spurs