Erstaunliches Geständnis in Bezug auf Cucurella

Johannes Behm 02.03.2026 • 13:20 Uhr Todd Boehly hatte in seiner Anfangsphase beim FC Chelsea keine Ahnung vom Fußballgeschäft. Das macht er in einer überraschend ehrlichen Anekdote öffentlich.

Der US-amerikanische Geschäftsmann und Mitbesitzer des FC Chelsea Todd Boehly hat mit einer kuriosen Anekdote für Aufsehen gesorgt.

Der 52-Jährige gab schlichtweg zu, bei der Übernahme der Blues vollständig ahnungslos gewesen zu sein, was er am Beispiel des Transfers von Marc Cucurella erläuterte.

Der Spanier wechselte 2022 für knapp 65 Millionen Euro von Brighton zu Boehly und dem FC Chelsea. Ausschlaggebend für das Interesse der Blues war aber offenbar hauptsächlich, dass Manchester City Cucurella verpflichten wollte.

Boehly gibt zu: „Ich hatte keine Ahnung“

„Ich saß den Sommer über als Interims-Sportdirektor fest und hatte keine Ahnung, was einen guten Fußballspieler ausmacht“, sagte Boehly auf der iConnections-Konferenz und plauderte anschließend aus, wie der Transfer von Cucurella wirklich ablief: „Aber bei Marc Cucurella wusste ich: Wenn ManCity ihn will, will ich ihn auch. So gesehen war es ziemlich einfach.“

Immerhin: Fast vier Jahre später lässt sich bilanzieren, dass die Ablöse für Cucurella gut investiert war. Der 27-Jährige absolvierte für Chelsea seitdem 148 Partien und steuerte 21 Torbeteiligungen bei.