FC Arsenal verspielt ersten Titel

SID 22.03.2026 • 19:35 Uhr Der FC Arsenal verpasst seinen ersten Titel. Manchester City triumphiert.

Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal haben den ersten großen Titel der Saison verpasst.

Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta musste sich im Finale des englischen League Cups mit 0:2 (0:0) gegen Manchester City geschlagen geben. Für Teammanager Pep Guardiola und City ist der Sieg dank Doppelpacker Nico O’Reilly (60./64.) ein kleines Trostpflaster für das Achtelfinal-Aus in der Champions League.

Im Londoner Wembley-Stadion war nicht Topstürmer Erling Haaland das Zünglein an der Waage. Stattdessen avancierte O’Reilly zum Matchwinner: Nach einem Patzer von Torhüter Kepa Arrizabalaga köpfte er zur Führung ein, woraufhin sich Guardiola vor Freude sogar zu einem Tritt gegen die Werbebande hinreißen ließ. Kurz darauf legte der 21-Jährige einen Tag nach seinem Geburtstag per Kopf nach. Es war die erste Niederlage Arsenals nach zuvor 14 ungeschlagenen Spielen.

In der Liga liegt Manchester als erster Verfolger neun Punkte hinter den Londonern, ein Spiel hat City allerdings noch in der Hinterhand – und beim direkten Duell am 19. April Heimvorteil. Zuletzt hatten die Skyblues allerdings gegen die abstiegsgefährdeten Teams von West Ham United und Nottingham Forest Punkte liegen lassen.

Im Vorfeld der Partie war die Anreise zum Duell zwischen dem Tabellenführer aus London und den Verfolgern aus Manchester erschwert worden. Wie mehrere englische Medien berichteten, fing ein Bus, wohl mit City-Fans beladen, auf dem Weg zum Stadion Feuer und brannte völlig aus. Den Berichten zufolge gab es keine Verletzten, die Brandursache ist noch unklar.