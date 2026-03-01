Havertz kehrt zurück

Newsticker
Gute Nachrichten für den FC Arsenal. DFB-Stürmer Kai Havertz kehrt nach seiner Verletzung in den Kader der Gunners zurück.
Kai Havertz kommt nach seinem Comeback bei Arsenal immer besser in Fahrt. Trainer Mikel Arteta zeigt sich beeindruckt, wie schnell der deutsche Nationalspieler zu seinem alten Level zurückfindet.
Julius Schamburg
Kai Havertz steht nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder im Kader des FC Arsenal.

Der deutsche Nationalspieler sitzt beim Topspiel des Tabellenführers im London-Derby gegen den FC Chelsea (LIVETICKER) zunächst auf der Bank.

Arsenal-Coach Mikel Arteta schickt exakt die gleiche Startelf wie schon beim 4:1 gegen Tottenham Hotspur ins Rennen.

Arsenal - Chelsea, die offiziellen Aufstellungen:

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres.

FC Chelsea: Sánchez - James, Sarr, Chalobah, Hato - Caicedo, Andrey Santos - Palmer, Fernández, Neto - Joao Pedro.

Havertz stand die vergangenen vier Pflichtspiele aufgrund einer Muskelverletzung nicht im Kader der Gunners.

Der Stürmer hatte aufgrund einer Knie-OP fast die komplette erste Saisonhälfte verpasst. Erst am 11. Januar hatte der 26-Jährige sein Comeback gefeiert. Dann folgte der neuerliche verletzungsbedingte Rückschlag.

