Havertz kehrt zurück

Julius Schamburg 01.03.2026 • 16:58 Uhr Gute Nachrichten für den FC Arsenal. DFB-Stürmer Kai Havertz kehrt nach seiner Verletzung in den Kader der Gunners zurück.

Kai Havertz steht nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder im Kader des FC Arsenal.

Der deutsche Nationalspieler sitzt beim Topspiel des Tabellenführers im London-Derby gegen den FC Chelsea (LIVETICKER) zunächst auf der Bank.

Arsenal-Coach Mikel Arteta schickt exakt die gleiche Startelf wie schon beim 4:1 gegen Tottenham Hotspur ins Rennen.

Arsenal - Chelsea, die offiziellen Aufstellungen:

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres.

FC Chelsea: Sánchez - James, Sarr, Chalobah, Hato - Caicedo, Andrey Santos - Palmer, Fernández, Neto - Joao Pedro.

Havertz stand die vergangenen vier Pflichtspiele aufgrund einer Muskelverletzung nicht im Kader der Gunners.