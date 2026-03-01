Kai Havertz steht nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder im Kader des FC Arsenal.
Havertz kehrt zurück
Der deutsche Nationalspieler sitzt beim Topspiel des Tabellenführers im London-Derby gegen den FC Chelsea (LIVETICKER) zunächst auf der Bank.
Arsenal-Coach Mikel Arteta schickt exakt die gleiche Startelf wie schon beim 4:1 gegen Tottenham Hotspur ins Rennen.
Arsenal - Chelsea, die offiziellen Aufstellungen:
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres.
FC Chelsea: Sánchez - James, Sarr, Chalobah, Hato - Caicedo, Andrey Santos - Palmer, Fernández, Neto - Joao Pedro.
Havertz stand die vergangenen vier Pflichtspiele aufgrund einer Muskelverletzung nicht im Kader der Gunners.
Der Stürmer hatte aufgrund einer Knie-OP fast die komplette erste Saisonhälfte verpasst. Erst am 11. Januar hatte der 26-Jährige sein Comeback gefeiert. Dann folgte der neuerliche verletzungsbedingte Rückschlag.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach