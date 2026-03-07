Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Kein Happy End für Wrexham: Chelsea müht sich weiter

Chelsea wendet Blamage ab

Wrexham verpasst im FA Cup eine Sensation. Der aufstrebende Klub muss sich dem FC Chelsea erst in der Verlängerung geschlagen geben.
Chelsea-Trainer Liam Rosenior zeigt sich vor dem FA-Cup-Duell beeindruckt von der Entwicklung von Wrexham. Der Klub habe mit seinem sportlichen Aufstieg und der großen Aufmerksamkeit rund um Besitzer Ryan Reynolds eine außergewöhnliche Geschichte geschrieben.
SID
Wrexham verpasst im FA Cup eine Sensation. Der aufstrebende Klub muss sich dem FC Chelsea erst in der Verlängerung geschlagen geben.

Kein Happy End für den Hollywood-Klub: Der AFC Wrexham hat im englischen FA Cup nur knapp eine Sensation gegen den FC Chelsea verpasst. Vor den Augen der beiden Schauspieler und Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney verlor der Zweitliga-Aufsteiger aus Wales im Achtelfinale des traditionsreichen Pokalwettbewerbs erst nach Verlängerung mit 2:4 (2:2, 1:1) gegen den Klub-WM-Gewinner.

Der Außenseiter ging früh durch Sam Smith (18.) in Führung, kurz vor der Pause sorgte dann aber ein Eigentor von Arthur Okonkwo (40.) für den Ausgleich. In einer wilden Schlussphase der regulären Spielzeit stellte Wrexhams Callum Doyle (78.) zunächst wieder den alten Vorsprung her, doch die Gäste aus London schlugen schnell dank Josh Acheampong (82.) zurück.

Entscheidung in der Nachspielzeit der Verlängerung

Unmittelbar vor der Verlängerung schwächte sich das Heimteam aber selbst, George Dobson sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+3). In Überzahl brachte dann Alejandro Garnacho (96.) Chelsea auf die Siegerstraße, das vermeintliche 3:3 durch Lewis Brunt (114.) wurde nach VAR-Check aufgrund einer Abseitsposition annulliert. Joao Pedro (120.+5) sorgte schließlich für die Entscheidung.

Nach der Übernahme von Reynolds und McElhenney im Jahr 2021 schaffte Wrexham drei Aufstiege in Folge (2023 bis 2025). Nun träumt der Klub vom Sprung in die Premier League, als Tabellensechster der Championship liegen die Waliser derzeit auf Playoff-Kurs.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite