Liverpool patzt beim Tabellenletzten Wolverhampton

SID 03.03.2026 • 23:14 Uhr Die Reds nutzen ihre Überlegenheit nicht, Florian Wirtz fehlt noch wegen Rückenproblemen.

Ohne den verletzten Florian Wirtz hat der FC Liverpool nach seinem Zwischenhoch in der englischen Premier League einen erneuten Rückschlag einstecken müssen. Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge blamierten sich die Reds beim 1:2 (0:0) beim abgeschlagenen Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers und verpassten den Sprung auf Platz vier. Nationalspieler Wirtz wird voraussichtlich auch am Freitag (21.00 Uhr) im FA Cup gegen denselben Gegner noch wegen Rückenproblemen fehlen.

Liverpool dominierte zwar das Spiel im Molineux Stadium deutlich, tat sich aber vor allem vor der Pause sehr schwer, hochkarätige Torchancen zu kreieren. Kurz nach der Halbzeit traf Cody Gakpo die Latte, als er dem besser postierten Curtis Jones den Ball wegspitzelte (51.).

Doch es wurde noch schlimmer für den Meister: Rodrigo Gomes traf für den krassen Außenseiter mit dem allerersten Torschuss (78.). Mohamed Salah gelang nach zehn Spielen ohne Treffer zwar der zwischenzeitliche Ausgleich (83.). Doch André traf in der Nachspielzeit noch zum Sieg für die Gastgeber (90.+4).