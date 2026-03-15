Manchester United: Fernandes knackt Bestmarke von Beckham!

Der Aufwärtstrend von Manchester United setzt sich fort: Die Red Devils gewannen am Sonntagnachmittag im eigenen Stadion gegen Aston Villa mit 3:1 (0:0).
Fernandes knackt Beckhams Bestmarke
Mittelfeldregisseur Bruno Fernandes überragte dabei einmal mehr und steuerte zwei Assists bei. Damit hat der Portugiese in dieser Premier-League-Spielzeit bereits 16 Torvorlagen gegeben.
Premier League: Fernandes knackt Beckham-Rekord
Das ist die höchste Anzahl, die je ein Spieler von Manchester United in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb erreicht hat. Fernandes übertrifft damit David Beckhams 15 Vorlagen aus der Saison 1999/00.
Zudem stieg Fernandes zum dritten Spieler in der Vereinsgeschichte auf, der in der Premier League mindestens 100 Tore und 100 Assists verbuchen kann (105 Tore, 100 Assists). Das gelang zuvor nur Ryan Giggs (161 Tore, 249 Assists) und Wayne Rooney (253 Tore, 131 Assists).
„Ich bin umso stolzer und glücklicher, weil ich das für meine Teamkollegen getan habe. Anderen eine Freude zu bereiten, ist auch etwas sehr Schönes“, freute sich Fernandes bei Sky.
Casemiro (53.), Matheus Cunha (71.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Benjamin Sesko (81.) reihten sich bei United in die Torschützenliste ein. Ross Barkley war für die Villans erfolgreich (64.).
In der Tabelle festigt die Mannschaft von Michael Carrick damit Platz drei. Aston Villa hat drei Punkte weniger auf dem Konto und belegt Platz vier.
Carrick hatte erst am 13. Januar als Trainer übernommen. Unter dem neuen Coach konnten die Red Devils sieben der letzten neun Spiele gewinnen.
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