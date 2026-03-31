Medien: Große Ära bei ManCity vor dem Ende

SPORT1 31.03.2026 • 09:48 Uhr Manchester City und einer seiner größten Stars gehen offenbar getrennte Wege - das Ende einer Ära ist wohl beschlossen.

Der Abschied von Bernardo Silva aus Manchester ist angeblich beschlossene Sache. Wie die portugiesische Sportzeitung A Bola berichtet, hat der Kapitän die Vereinsführung von Manchester City darüber informiert, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Klub nach neun Jahren verlassen wird.

Auch der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von Silvas Plan, das Team von Pep Guardiola zu verlassen. Damit endet offenbar eine der prägendsten Personalien in der Ära des katalanischen Erfolgstrainers.

Laut dem Bericht von A Bola ist die Entscheidung „definitiv“, weitere Verhandlungen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sollen demnach nicht stattfinden. Silva, der seit 2017 das Trikot der Cityzens trägt, zählt in dieser Zeit zu den vielseitigsten und zuverlässigsten Spielern des Teams.

Europa bleibt bevorzugtes Ziel

Der 31-Jährige prüfe nun mehrere konkrete Optionen, denen er sich nach seinem Abschied zuwenden könnte. Favorisiert wird demnach ein Verbleib im europäischen Spitzenfußball. Besonders der FC Barcelona und Juventus Turin werden als mögliche Interessenten gehandelt.

Auch Galatasaray soll den Offensivspieler auf dem Zettel haben und die Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Neben europäischen Topklubs bemühen sich wohl auch Vereine aus der Saudi Pro League sowie Inter Miami aus den USA um Silva. Trotz finanziell lukrativer Offerten werden diese Optionen jedoch als deutlich weniger wahrscheinlich eingeschätzt. Der Spieler soll klar priorisieren, auf höchstem europäischem Niveau zu bleiben, heißt es in Portugal.