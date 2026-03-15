Noch ein Rekord: Dowman jüngster Torschütze der Premier League

SID 15.03.2026 • 10:13 Uhr Das Supertalent des FC Arsenal, bereits jüngster Spieler der Champions League, trifft im Alter von 16 Jahren und 73 Tagen.

Einen Rekord hatte Max Dowman bereits aufgestellt. Seit 4. November ist er der jüngste Spieler, der je in der Champions League zum Einsatz kam. 15 Jahre und 308 Tage war der Teenager alt, als ihn Mikael Arteta beim 3:0 des FC Arsenal bei Slavia Prag in der 72. Minute einwechselte. Seit Samstag ist Dowman mit 16 Jahren und 73 Tagen nun auch jüngster Torschütze in der Geschichte der Premier League.

Beim Heimspiel gegen den FC Everton schnappte sich der Stürmer den nach einer Ecke abgewehrten Ball, umdribbelte zwei Gegenspieler, stürmte von der Mittellinie aus los und schob kurz hinter der Strafraumgrenze zum 2:0 in das von Evertons Schlussmann Jordan Pickford verlassene Tor ein. Teammanager Arteta rastete an der Seitenlinie aus vor Begeisterung.

„Ein phänomenaler Moment“, sagte Arteta, „einer der besten, die wir je im Emirates erlebt haben.“ Der Teammanager hatte den Rekord-Torschützen erst in der 74. Minute eingewechselt und ihm dabei mit auf den Weg gegeben: „Mach dein Ding und gewinne uns das Spiel.“ Tatsächlich legte das Supertalent in der 89. Minute zunächst das 1:0 durch den für Kai Havertz eingewechselten Viktor Gyökeres auf.

Für Dowman, der noch zur Schule geht und sich gemäß der Vorschriften der Liga für Spieler unter 18 Jahren beim Training und bei Spielen in einer separaten Kabine umziehen muss, war es erst der dritte Einsatz in der Premier League: Die vergangenen drei Monate hatte er wegen einer Verletzung am Sprunggelenk pausieren müssen.

Sein Debüt in der Premier League hatte Dowman am 23. August 2025 im Alter von 15 Jahren und 181 Tagen gefeiert - den Rekord hält er damit nicht: Ethan Nwaneri, vom FC Arsenal an Olympique Marseille ausgeliehen, war bei seinem Einstand im September 2022 54 Tage jünger.