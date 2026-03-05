Pleite gegen Palace: Tottenham-Krise verschärft sich weiter

SID 05.03.2026 • 23:06 Uhr Im Jahr 2026 hat Tottenham noch kein Premier-League-Spiel gewonnen.

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur rutscht in der Premier League immer tiefer in die Krise. Der in den Tabellenkeller gestürzte Champions-League-Achtelfinalist verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Crystal Palace mit 1:3 (1:3) und ist nach 29 Spieltagen als 16. nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Es war die fünfte Niederlage nacheinander.