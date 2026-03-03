Pokalsensation in England! Drittliga-Schlusslicht erreicht Achtelfinale

Maximilian Lotz 03.03.2026 • 23:55 Uhr Ein krasser Außenseiter erreicht im FA Cup sensationell das Achtelfinale.

Gefühlt in Zeitlupe kullerte der Ball zum entscheidenden Treffer über die Linie - vorbei am Torhüter und drei Abwehrspielern, die auf dem holprigen Untergrund den folgenschweren Treffer nicht mehr verhindern konnten. Und für Außenseiter Port Vale war damit die Pokalsensation perfekt!

Der Treffer von Ben Waine in der Verlängerung (112.) sicherte dem Tabellenletzten der drittklassigen League One beim 1:0-Sieg gegen den Zweitligisten Bristol City im englischen FA Cup den völlig überraschenden Einzug ins Achtelfinale.

Matchwinner Waine: „Alle haben sich den Hintern aufgerissen“

„Das ist unglaublich“, sagte Matchwinner Waine hinterher der BBC. Der entscheidende Schuss aus spitzem Winkel „wäre wahrscheinlich von der Linie geklärt worden, wenn der Platz besser gewesen wäre“.

Der Rest war pure Freude. „Alle haben sich den Hintern aufgerissen, und dass wir am Ende dafür belohnt wurden, ist einfach großartig“, ergänzte Waine.

In der nächsten Runde trifft der Klub aus Stoke-on-Trent am Sonntag auf Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland. Pokalheld Waine freut sich als Anhänger von Erzrivale Newcastle United ganz besonders auf das Los. „Ich bin Newcastle-Fan, also kann es losgehen.“