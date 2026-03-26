Premier League: Coach packt über "brutale" Entlassung aus

Johannes Vehren 26.03.2026 • 20:28 Uhr Nach nur acht Spielen als Trainer von Nottingham Forest wurde Ange Postecoglou im vergangenen Oktober blitzartig entlassen. Monate später spricht der Australier darüber, wie es ihm damals ergangen ist.

Ange Postecoglou hat offen und ehrlich über seine Blitz-Entlassung bei Nottingham Forest gesprochen. Der Australier bezeichnete die Art und Weise, wie die Trennung im vergangenen Oktober vonstatten ging, als „brutal“.

Nach nur 39 Tagen im Amt war der Coach nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Chelsea von seinen Aufgaben entbunden worden. Im Nachgang sprach Postecoglou davon, dass sein Amtsantritt bei Nottingham ein Fehler gewesen sei.

„Ich wollte einfach nur weg“

„Ich habe die Geschichte noch nie erzählt, aber es war brutal, Mann. Ich wurde buchstäblich direkt nach dem Spiel gefeuert“, erklärte der 60-Jährige nun im Gespräch mit dem australischen Radiosender SEN 116.

Postecoglou führte aus: „Ich wusste, dass es (die Entlassung; Anm. d. Red.) passieren würde. Ich hatte noch keine Pressekonferenz gegeben, aber die Medien wussten es bereits. Ich wollte einfach nur weg.“

Zu jenem Zeitpunkt habe Postecoglou bereits vermutet, dass seine Co-Trainer wahrscheinlich auch freigestellt werden.

Verzögerte Abreise nach Entlassung

Er selbst wollte nach der Pleite gegen Chelsea so schnell wie möglich das Stadion verlassen. Doch aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens musste er noch einige Zeit warten, bis ihm die Sicherheitsleute das Okay gaben.

Als der 60-Jährige dann endlich mit seinem Auto auf der Straße war, stand er an einer Ampel im Stau. „Chelsea-Fans beschimpften mich, und die Forest-Fans waren auch nicht viel freundlicher“, erinnerte sich Postecoglou.