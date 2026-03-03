Premier League: Liverpool-Wahnsinn! "Fehlschuss des Jahres"

Vincent Wuttke 03.03.2026 • 22:50 Uhr Der FC Liverpool enttäuscht beim Letzten. Dann kommt es auch noch zum „Fehlschuss des Jahres“.

Das Geduldsspiel war für den FC Liverpool nach 51 Minuten gegen die Wolverhampton Wanderers eigentlich beendet und der Torschrei lag sowohl Trainer Arne Slot als auch den Fans bereits auf den Lippen. Doch dann kam es im Nachholspiel der Premier League beim Stand von 0:0 zu einer irren Szene, die das sichere Tor verhinderte.

Eine Ecke von Mo Salah hatte Hugo Ekitiké perfekt an den zweiten Pfosten verlängert. Dort standen wenige Zentimeter vor der Linie seine Mitspieler Curtis Jones und Cody Gakpo völlig frei bereit. Doch dann passierte das große Unglück.

Beide Reds-Stars behinderten sich so sehr gegenseitig, dass sie das eigentlich sichere Tor noch verhinderten. Gakpo spitzelte den Ball schließlich unter Bedrängnis von Teamkollege Jones an die Latte - und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld rastete am Mikrofon bei Sky aus.

„Das ist der Fehlschuss des Jahres“, entfuhr es dem Journalisten bei Betrachtung der Wiederholung. „Das ist völlig absurd, eine irre Szene. Was für eine absurd gute Chance.“

Liverpool vergibt riesige Chance

An der Seitenlinie wusste auch Slot zunächst kaum, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Er schlug fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen.