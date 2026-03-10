Premier League: ManUnited-Ikone Scholes erklärt Kritik an Carrick

Jakob Lüers 10.03.2026 • 17:21 Uhr Nach der Niederlage gegen Newcastle teilte Paul Scholes ordentlich gegen Red-Devils-Coach Michael Carrick aus. Nun rechtfertigt er sich für seine Aussagen.

Bei Manchester United rumorte es zuletzt ein wenig: Nach einem hämischen Instagram-Post gegenüber ManUnited-Trainer Michael Carrick hat sich Vereinsikone Paul Scholes für seine Worte gerechtfertigt und erklärt, was er mit seiner Aussage bezwecken wollte.

Nach der 1:2-Pleite von Manchester United gegen Newcastle am vergangenen Mittwoch hatte Scholes eine Story auf seinem Account gepostet: „Michael muss tatsächlich etwas besonderes an sich haben“, schrieb er, denn United sei in den letzten vier Spielen „crap“, also scheiße gewesen.

Kritik an United-Trainer? Scholes klärt auf

Scholes erklärte sich - und ruderte ein wenig zurück: „Das war in keiner Weise anstößig gemeint gegenüber Michael. Er ist einer der nettesten Menschen, die man kennenlernen kann“, so der Engländer im Podcast goodbadfootball. In weiten Teilen des United-Fanlagers wurde Scholes‘ Story als unnötige Kritik an Carrick aufgefasst, der die Red Devils nach seinem Amtsantritt im Januar zurück in die Champions-League-Ränge geführt hatte. Doch Scholes habe es ganz anders gemeint, so sagt er.

„Ich wollte sagen, dass er (Carrick) ein sehr talentierter Trainer ist“, meinte Scholes. „Weil er es geschafft hat, Resultate zu holen mit einem Team, das in den letzten vier Spielen nicht wirklich gut gespielt hat.“ Vielmehr noch: Scholes entschuldigte sich laut eigener Aussage unmittelbar bei seinem ehemaligen Mitspieler mit einer Textnachricht. „Ich habe ihm geschrieben und gesagt, dass es nie meine Intention war, ihn zu verärgern.“

Ex-Teamkollege brachte United auf Spur

Genau so habe das sein früherer Teamkollege Carrick das dann auch aufgefasst. 160 Spiele absolvierten Carrick und Scholes gemeinsam für United und die englische Nationalmannschaft.