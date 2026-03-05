Ein Fehler von Mathys Tel bringt das Fass zum Überlaufen

Maximilian Huber 05.03.2026 • 22:43 Uhr Tottenham Hotspur erlebt gegen Crystal Palace eine Halbzeit zum Vergessen. Einige Fans verlassen noch vor dem Halbzeitpfiff das Stadion.

Im Abstiegskampf der Premier League hat Tottenham Hotspur eine Halbzeit zum Vergessen erlebt und einen echten Rückschlag erlitten.

Die Londoner beendeten die erste Spielhälfte im Stadtduell mit Crystal Palace mit einem 1:3-Rückstand. Zudem kassierten die Gastgeber in Person von Ex-Wolfsburg-Star Micky van de Ven eine Rote Karte (38.). Am Ende blieb es bei der 1:3-Niederlage.

Dabei war Tottenham in der 34. Minute durch Dominic Solanke noch selbst mit 1:0 in Führung gegangen, ehe sich die Spurs in einen Negativstrudel spielten.

Premier League: Platzverweis mit fatalen Folgen

Van de Ven zog als letzter Mann seinen Gegenspieler Ismaila Sarr im Strafraum zu Boden; Schiedsrichter Andrew Madley entschied auf Notbremse und Elfmeter. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1 (40.).

Richtig dicke kam es für Tottenham schließlich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs: Einen Fehlpass von Ex-Bayern-Star Mathys Tel nutzte Crystal Palace eiskalt; Adam Wharton bediente 50-Millionen-Mann Jörgen Strand Larsen, und der Norweger spitzelte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (45.+1).

Tottenham, das nun seine letzten fünf Premier-League-Spiele allesamt verlor, erwischte es noch bitterer: Sarr schnürte kurz vor der Halbzeitpause seinen Doppelpack (45.+7). Erste Spurs-Anhänger verließen noch vor dem Halbzeitpfiff das Stadion.