Ein Fehler von Mathys Tel bringt das Fass zum Überlaufen

Im Abstiegskampf der Premier League hat Tottenham Hotspur eine Halbzeit zum Vergessen erlebt und einen echten Rückschlag erlitten.
Auch Tel patzt! Fan-Wut bei Spurs
Die Londoner beendeten die erste Spielhälfte im Stadtduell mit Crystal Palace mit einem 1:3-Rückstand. Zudem kassierten die Gastgeber in Person von Ex-Wolfsburg-Star Micky van de Ven eine Rote Karte (38.). Am Ende blieb es bei der 1:3-Niederlage.
Dabei war Tottenham in der 34. Minute durch Dominic Solanke noch selbst mit 1:0 in Führung gegangen, ehe sich die Spurs in einen Negativstrudel spielten.
Premier League: Platzverweis mit fatalen Folgen
Van de Ven zog als letzter Mann seinen Gegenspieler Ismaila Sarr im Strafraum zu Boden; Schiedsrichter Andrew Madley entschied auf Notbremse und Elfmeter. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1 (40.).
Richtig dicke kam es für Tottenham schließlich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs: Einen Fehlpass von Ex-Bayern-Star Mathys Tel nutzte Crystal Palace eiskalt; Adam Wharton bediente 50-Millionen-Mann Jörgen Strand Larsen, und der Norweger spitzelte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (45.+1).
Tottenham, das nun seine letzten fünf Premier-League-Spiele allesamt verlor, erwischte es noch bitterer: Sarr schnürte kurz vor der Halbzeitpause seinen Doppelpack (45.+7). Erste Spurs-Anhänger verließen noch vor dem Halbzeitpfiff das Stadion.
Für die Gastgeber folgte ein gellendes Pfeifkonzert. Nach 29 Spieltagen liegen die Nordlondoner mit 29 Punkten gerade einmal einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz (West Ham United mit 28 Punkten auf Rang 18; Anm. d. Red.).