Premier League: Trainer-Entlassung bahnt sich an

Maximilian Huber 14.03.2026 • 09:25 Uhr Nach gerade einmal vier Spielen steht Tottenham-Trainer Igor Tudor offenbar vor dem Aus. Eine weitere Niederlage dürfte dem Kroaten seinen Job kosten.

Igor Tudor steht nach gerade einmal vier Spielen als Cheftrainer von Tottenham Hotspur vor dem Aus.

Wie der für gewöhnlich bestens informierte David Ornstein von The Athletic berichtet, dürfte der Kroate bei einer Niederlage am Wochenende seinen Job verlieren.

Tottenham prüft „aktiv Optionen“

Tottenham, das am Sonntag beim FC Liverpool (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) gastiert, prüfe derzeit „aktiv Optionen für einen Nachfolger von Igor Tudor als Cheftrainer, falls man zu dem Schluss kommt, dass ein weiterer Trainerwechsel notwendig ist“, berichtet Ornstein.

Tudor hatte erst Mitte Februar Thomas Frank als Spurs-Cheftrainer beerbt und seitdem alle vier Pflichtspiele unter seiner Leitung verloren. Nach 29 Ligaspielen steht der Klub aus Nordlondon gerade einmal einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz. Eine Niederlage in Liverpool könnte das Fass endgültig zum Überlaufen bringen.

„Die Leute glauben, ein neuer Trainer kommt und schon ändern sich die Dinge und die Probleme lösen sich von selbst“, sagte Tudor am Freitag bei Sky Sports. „Das bringt mich zum Lachen. Wenn die Leute einen neuen Trainer wollen, ist das eine neue Hoffnung. Die Leute wollen immer neue Hoffnung, dass sich die Dinge ändern, aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität ist nicht so.“