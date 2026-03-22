Später Schock für Nick Woltemade

Maximilian Lotz 22.03.2026 • 15:23 Uhr Newcastle United kassiert im Derby durch ein spätes Gegentor eine Niederlage. Dabei läuft es zunächst auch für Nick Woltemade persönlich sehr gut.

Nick Woltemade hat mit Newcastle United auch das zweite Derby gegen den AFC Sunderland in der Premier League verloren. Die Magpies verloren das Tyne-Wear-Derby trotz Führung mit 1:2 (1:0).

Nationalspieler Woltemade war am frühen Führungstreffer durch Anthony Gordon (10.) entscheidend beteiligt. Bei einem missglückten Abstoß eroberte der Angreifer den Ball und leitete ihn direkt zu Torschütze Gordon weiter. Für Woltemade war es die erste Torbeteiligung seit Anfang Januar

Im zweiten Durchgang drehten die Gäste durch Treffer von Chemsdine Talbi (57.) und Brian Brobbey (90.) die Partie. Beim entscheidenden Treffer des Ex-Leipzigers stand Woltemade nicht mehr auf dem Platz. Der Ex-Stuttgarter war in der 65. Minute ausgewechselt worden.

Treffer von Nationalspieler Thiaw zählt nicht

DFB-Kollege Malick Thiaw erzielte in der 75. Minute das vermeintliche 2:1 für Newcastle. Doch Schiedsrichter Anthony Taylor verweigerte dem Treffer die Anerkennung, da Jacob Murphy beim Kopfball des Innenverteidigers im Abseits stand und Keeper Melker Ellborg behinderte.

Newcastle hatte bereits das Hinspiel gegen den Erzrivalen um Ex-Bundesliga-Star Granit Xhaka mit 0:1 verloren. Durch den Sieg zogen die Black Cats an Newcastle vorbei und schoben sich auf Platz elf, die Magpies sind Zwölfter.

„Diskriminierende Beleidigungen“ gegen RB-Leihgabe Geertruida

Das Ergebnis war zwischenzeitlich in den Hintergrund gerückt worden, nachdem in der zweiten Hälfte aus dem Publikum „diskriminierende Beleidigungen“ gegen den von RB Leipzig an Sunderland verliehenen Verteidiger Lutsharel Geertruida gemeldet wurden.