Strafminderung für englischen Nationalspieler Maguire

SID 04.03.2026 • 20:55 Uhr Das Berufungsverfahren gegen Harry Maguire war lange Zeit aufgeschoben worden.

Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Maguire hat sechs Jahre nach seiner Festnahme in Griechenland eine Strafminderung erreicht.

Nach einem langjährigen Berufungsverfahren wurde die Strafe für den 32-Jährigen, die er 2020 aufgrund einer vermeintlichen Schlägerei auf der Insel Mykonos erhalten hatte, auf 15 Monate Gefängnis auf Bewährung reduziert. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Athens-Macedonian.

Maguire auf Bewährung verurteilt

Ursprünglich war der Verteidiger von Rekordmeister Manchester United bereits kurz nach dem Vorfall wegen wiederholter Körperverletzung, versuchter Bestechung, Gewalt gegen Beamte und Beleidigung zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Maguire hatte das Urteil im Nachhinein angefochten, aufgrund von Verfahrensfragen war der Prozess zwischen 2023 und 2025 jedoch viermal aufgeschoben worden.