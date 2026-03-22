Tottenham-Tiefpunkt: Schlecht wie seit 111 Jahren nicht mehr

Moritz Pleßmann 22.03.2026 • 18:34 Uhr Tottenham Hotspur kassiert in der Premier League den nächsten Rückschlag und spielt eine historisch schlechte Saison. Eine derart schwache Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt gab es zuletzt vor über 110 Jahren.

Tottenham Hotspur hat einen historischen Tiefpunkt erreicht und steht nach einer 0:3-Pleite gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Nottingham Forest in der Liga so schlecht da wie zuletzt vor über 110 Jahren.

Lediglich 30 Punkte nach 31 Spielen bedeuten nicht nur Tabellenplatz 17 (und damit den letzten Nicht-Abstiegsplatz), sondern auch – unter Berücksichtigung der 3-Punkte-Regel – die schwächste Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt seit der Saison 1914/15. Damals waren es ebenfalls 30 Punkte.

Das Team von Igor Tudor um Ex-Bayern-Spieler Mathys Tel und Ex-Leipziger Xavi Simons unterlag am Sonntag zu Hause klar und deutlich gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Nottingham. Der Trainer erschien nach der Partie aufgrund „persönlicher familiärer Gründe“ nicht zur Pressekonferenz. Sein Assistent übernahm das Beantworten der Fragen.

Durch den Sieg schob sich Forest an den Spurs vorbei, die nun nur noch einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz liegen. Dort befindet sich aktuell West Ham United.

Premier League: Spurs droht historischer Abstieg

Sollte Tottenham tatsächlich absteigen, wäre das eine absolute Sensation. Der letzte Abstieg aus Englands höchster Spielklasse ist beinahe 50 Jahre her. 1977 wurden die Spurs Letzter der damaligen First Division. Es folgte der direkte Wiederaufstieg, seitdem sind sie ununterbrochen dabei und damit auch Gründungsmitglied der Premier League 1992 gewesen. Noch bleiben sieben Spiele, um das Debakel zu verhindern.