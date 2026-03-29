Premier League: Das schnelle Aus hatte sich angebahnt - nun ist es offiziell

David Funk 29.03.2026 • 17:09 Uhr Der schwer kriselnde Traditionsklub Tottenham Hotspur kommt nicht zur Ruhe. Nun muss nach nur wenigen Wochen erneut der Trainer gehen - wie auch zwei seiner Mitstreiter.

Die Tottenham Hotspur haben erneut auf der Trainerposition reagiert und Igor Tudor entlassen. Der 47-jährige Kroate übernahm die Londoner erst Mitte Februar und muss nun schon wieder seinen Posten räumen.

Der Übungsleiter stand in nur sieben Pflichtspielen an der Seitenlinie der Spurs. In dieser Zeit gelang nur ein Sieg und das im Champions-League-Rückspiel gegen Atlético Madrid, wo es trotzdem nicht zum Weiterkommen reichte.

Tudor war erst Ende Februar auf den erfolglosen Dänen Thomas Frank gefolgt und hatte ursprünglich ein Arbeitspapier bis Saisonende unterschrieben.

Trauerfall während seiner Amtszeit

„Wir können bestätigen, dass man sich einvernehmlich darauf geeinigt hat, dass Cheftrainer Igor Tudor den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt“, wird der Klub in der Pressemitteilung zitiert.

Mit Tudor verlassen außerdem Teile des Staffs den Verein: „Auch Tomislav Rogic und Riccardo Ragnacci haben ihre jeweiligen Positionen als Torwarttrainer bzw. Konditionstrainer niedergelegt.“ Beide Assistenz-Trainer arbeiteten bereits mit Tudor bei der vorherigen Trainerstation in Turin zusammen und kamen mit dem Kroaten im Verbund nach London.

„Wir danken Igor, Tomislav und Riccardo für ihren Einsatz in den vergangenen sechs Wochen, in denen sie unermüdlich gearbeitet haben. Wir nehmen zudem den Trauerfall zur Kenntnis, den Igor kürzlich erlitten hat, und sprechen ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit unsere Unterstützung aus.“

Tudor hatte kurz nach seinem letzten Spiel als Trainer der Spurs beim 0:3 gegen Nottingham Forest im Kellerduell vom Tod seines Vaters erfahren.

Premier League: Spurs mitten im Abstiegskampf

Einen Nachfolger für den scheidenden Kroaten präsentierten die Spurs allerdings noch nicht. „Informationen zu einem neuen Cheftrainer werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, heißt es aus Nordlondon.