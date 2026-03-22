Trotz Woltemade-Assist: Newcastle verliert nach Barca-Debakel

SID 22.03.2026 • 17:19 Uhr Aufgrund von "diskriminierenden Beleidigungen" wird die Partie dazu in der zweiten Hälfte unterbrochen.

Nick Woltemade und Newcastle United haben das Königsklassen-Debakel beim FC Barcelona (2:7) offenbar noch nicht vollständig verdaut. Trotz einer Torvorlage des deutschen Nationalstürmers zur zwischenzeitlichen Führung reichte es für die Mannschaft von Eddie Howe zu Hause gegen den AFC Sunderland nicht zum Sieg. Beim 1:2 (1:0) stand Woltemade von Beginn an auf dem Platz. In der zweiten Hälfte kam es zudem zu einer Unterbrechung aufgrund „diskriminierender Beleidigungen“.

Einen Fehlpass von Sunderlands Hintermannschaft hatte der deutsche Stürmer abgefangen und Anthony Gordon bedient, der überlegt zur Führung einschob (10.). Für Woltemade war es die erste Torbeteiligung seit Anfang Januar. Der Belgier Chemsdine Talbi erzielte im Tyne-Wear-Derby den Ausgleich (57.). Der erneute Führungstreffer des deutschen Verteidigers Malick Thiaw, der in der 54. Minute eingewechselt worden war, wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Brian Brobbey schockte die Magpies spät (90.).

Das Ergebnis war zwischenzeitlich in den Hintergrund gerückt, nachdem in der zweiten Hälfte aus dem Publikum „diskriminierende Beleidigungen“ gegen den von RB Leipzig an Sunderland verliehenen Verteidiger Lutsharel Geertruida gemeldet wurden. Das teilte die Premier League auf X mit. Das Spiel wurde daraufhin vorübergehend unterbrochen. Der Vorfall im St. James’ Park werde nun umfassend untersucht.