Umfrage: Fans wünschen sich Abschaffung des VAR in England

SID 30.03.2026 • 12:29 Uhr Eine Fan-Umfrage zeigt eine breite Ablehnung unter Anhängern der Premier League. Das Stadionerlebnis leide deutlich. Die Liga hält dagegen.

Die Mehrheit der Fußball-Fans in der englischen Premier League würde den Videobeweis gerne abschaffen. Dies geht aus einer Erhebung der Football Supporters‘ Association (FSA) hervor, wonach mehr als drei Viertel der Anhänger für das Aus des Video-Assistant-Referee (VAR) plädieren.

An der Befragung nahmen knapp 8000 Fans teil, gut die Hälfte von ihnen besucht regelmäßig mehr als 15 Heimspiele pro Saison. 76 Prozent sprachen sich gegen den VAR aus, mehr als 70 Prozent sehen keine Verbesserung bei der Entscheidungsgenauigkeit. 97 Prozent erklärten, der Fußball sei durch den VAR weniger unterhaltsam geworden, mehr als 90 Prozent sehen auch das Stadionerlebnis verschlechtert.

Die Fans sehen im VAR keinen positiven Effekt

„Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Fans den VAR abgeschafft sehen wollen“, sagte Thomas Concannon, der Manager des Premier-League-Netzwerks der FSA. Die Menschen seien „verärgert über die Dauer, die Genauigkeit und die verlorene Spontaneität“. Der VAR nehme dem Fußball „das, was er eigentlich sein soll, und das, was diese besonderen Momente ausmacht“.

Der VAR wurde in der Premier League vor sieben Jahren eingeführt. Kritik gibt es vor allem aus den Stadien, da Entscheidungen oft nicht nachvollziehbar sind. Auch vor dem Fernseher überzeugt das System laut Umfrage nicht: 94 Prozent verneinen einen positiven Effekt.

Die Premier League hielt dagegen. In einer Stellungnahme erklärte die Liga, ihre eigenen Untersuchungen „deuten darauf hin, dass Fans mehrheitlich dafür sind, den VAR beizubehalten, aber die Art und Weise zu verbessern, wie er eingesetzt wird“.