Verkehrsdelikt: Glasner muss Führerschein abgeben

SID 05.03.2026 • 11:41 Uhr Oliver Glasner fährt wiederholt zu schnell und wird dafür bestraft. Der Teammanager von Crystal Palace bekommt ein sechsmonatiges Fahrverbot.

Teammanager Oliver Glasner vom englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace muss wegen eines Verkehrsdelikts seinen Führerschein abgeben. Der 51 Jahre alte Österreicher war im vergangenen Juli auf der Old Kent Road in London in seinem BMW mit 47 km/h unterwegs - erlaubt sind dort 32 km/h.

Weil Glasner zum wiederholten Male zu schnell gefahren ist, wurde gegen ihn ein sechsmonatiges Fahrverbot verhängt. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 760 Euro sowie Gebühren und eine Opferentschädigung von insgesamt weiteren 450 Euro bezahlen.

Glasner hatte vor dem Willesden Magistrates‘ Court in London ein schriftliches Geständnis abgelegt. „Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen und verstehe die Ernsthaftigkeit des Falls“, erklärte er. Zugleich kündigte er an, Maßnahmen ergriffen zu haben, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.

Glasner verlässt Palace im Sommer

Glasner hatte Palace im vergangenen Mai zum historischen FA-Cup-Triumph geführt, dem ersten großen Titel der Klubgeschichte. In dieser Saison folgte allerdings das frühe Aus im Januar gegen den Fünftligisten Macclesfield.