Premier-League-Schock: Arsenal patzt – Titeltraum wankt

SID 11.04.2026 • 15:26 Uhr Der FC Arsenal verliert sein Heimspiel gegen den AFC Bournemouth. Der Vorsprung auf Verfolger Manchester City ist trügerisch.

Der FC Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier League gepatzt. Der Tabellenführer unterlag mit Fußball-Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf AFC Bournemouth 1:2 (1:1) und kassierte auf der Jagd nach dem ersten Meistertitel seit 22 Jahren einen Rückschlag.

Manchester City in Lauerstellung

Verfolger Manchester City liegt zwar neun Punkte zurück, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Zudem treffen beide Teams am 19. April in Manchester aufeinander.

Arsenal-Serie endet trotz Gyökeres

Nach zuletzt acht Ligaspielen in Folge ohne Niederlage war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Viktor Gyökeres (35., Handelfmeter) für Arsenal zu wenig. Eli Junior Kroupi (17.) und Alex Scott (74.) erzielten die Treffer der Gäste. Havertz vergab eine Kopfballchance (20.) und wurde in der 54. Minute ausgewechselt.

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