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Aus für Chelsea-Coach!

Aus für Chelsea-Coach!

Der FC Chelsea trennt sich von Trainer Liam Rosenior. Der 41-Jährige war erst seit Januar bei den Blues.
Trainer Liam Rosenior reagiert auf Chelseas 0:3-Niederlage bei Brighton. Er bewertet ihre Leistung als inakzeptabel.
Christopher Mallmann
Der FC Chelsea trennt sich von Trainer Liam Rosenior. Der 41-Jährige war erst seit Januar bei den Blues.

Der FC Chelsea hat sich von Trainer Liam Rosenior getrennt. Das gaben die Blues nach einer Krisensitzung am Mittwochnachmittag bekannt.

„Im Namen aller Mitarbeiter des FC Chelsea möchten wir Liam und seinem Team unseren Dank für ihren Einsatz während ihrer Zeit beim Verein aussprechen. Seit seiner Ernennung zur Saisonmitte hat sich Liam stets mit höchster Integrität und Professionalität verhalten“, heißt es in einer Stellungnahme des Klubs.

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Rosenior hatte den Posten erst im vergangenen Januar angetreten. Der 41-Jährige, dessen Zeit an der Stamford Bridge sich damit auf 105 Tage beschränkt, folgte auf Enzo Maresca, der im vergangenen Sommer die Klub-WM mit Chelsea gewonnen hatte.

Rosenior hatte zuvor Racing Straßburg trainiert.

Bei den Blues übernimmt interimsweise Calum McFarlane, der bisher als Co-Trainer tätig war. Der 40-Jährige hatte die Geschicke bereits Anfang des Jahres gelenkt, nachdem Maresca entlassen worden war.

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