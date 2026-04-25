Ausgerechnet Palhinha! Bayern-Leihgabe der Tottenham-Retter

Vincent Wuttke 25.04.2026 • 18:16 Uhr Ausgerechnet Joao Palhinha haucht Tottenham im Abstiegskampf neues Leben ein. Es kommt zu emotionalen Szenen.

In München plant man eigentlich nicht mehr so richtig mit Joao Palhinha – obwohl er noch bis 2028 einen Vertrag beim FC Bayern hat. Doch nun hat ausgerechnet der Portugiese seinem aktuellen Verein Tottenham neues Leben im dramatischen Abstiegskampf der Premier League eingehaucht.

Beim 1:0 gegen die bereits abgestiegenen Wolverhampton Wanderers schoss der Abräumer in der 82. Minute das Siegtor.

Palhinha erlöst Tottenham Hotspur

Bei einem Unentschieden wären die Spurs dem Gang in die zweite Liga einen großen Schritt näher gekommen. Denn: Konkurrent West Ham gewann parallel mit 2:1 gegen Everton und wahrte so die zwei Punkte Vorsprung. Tottenham bleibt trotz des großen Palhinha-Moments nun auf einem Abstiegsplatz.

Der Portugiese war in einer umkämpften Partie nach einer Ecke im Gewühl zur Stelle und schob mit seinem langgestreckten Bein ein (82.). Damit könnte er auch für seine eigene Zukunft ein extrem wichtiges Tor erzielt haben.

FC Bayern plant nicht mehr mit Palhinha

Doch Tottenham würde den Sechser wohl nur kaufen, wenn der Klassenerhalt gelingt. So hängt die Zukunft des portugiesischen Nationalspielers aktuell in der Schwebe.