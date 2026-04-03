Chelsea-Star suspendiert! Berater wütet: "Völlig unfair"

Maximilian Huber 03.04.2026 • 23:35 Uhr Chelsea-Star Enzo Fernández wird für zwei Spiele suspendiert. Sein Berater Javier Pastore kann und will die Strafe nicht akzeptieren und findet deutliche Worte.

Die Meldung, dass Chelsea-Cheftrainer Liam Rosenior seinen Kapitän Enzo Fernández in einer wichtigen Saisonphase für zwei Spiele aus dem Kader streicht, schlug in Europa hohe Wellen.

Inzwischen hat sich Fernández‘ Berater Javier Pastore nach Bekanntgabe der Suspendierung zu Wort gemeldet und seinen Klienten verteidigt. Die Strafe des Londoner Klubs sei unverhältnismäßig, so Pastore.

„Die Strafe ist völlig unfair – den Spieler für zwei Spiele zu sperren, die zudem für Chelsea absolut entscheidend sind, da es um die Qualifikation für die Champions League geht und er einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft ist“, betonte er im Gespräch mit The Athletic.

„Viel zu hart“: Berater kritisiert Chelsea

Und weiter: „Ich halte das angesichts der aktuellen Situation von Chelsea für viel zu hart, und es gibt keinen wirklichen Grund oder keine Rechtfertigung dafür, warum er gesperrt wurde.“

Enzo Fernández hatte seine Zukunft beim Klub zuletzt offen gelassen. In einem Gespräch in argentinischen Medien betonte der 25-Jährige einige Tage später, dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen, da es ihn an Buenos Aires erinnere.

Der Argentinier wurde am Donnerstag vom Klub darüber informiert, dass seine jüngsten Aussagen zu einer Suspendierung führen würden. „Enzo hat die Situation nicht verstanden. Als der Trainer es ihm mitteilte, hat er es akzeptiert, denn er ist ein äußerst professioneller Spieler, der sich überall voll und ganz einsetzt und Entscheidungen respektiert. Wir verstehen diese Strafe jedoch nicht, da er keinen Verein erwähnt oder sagt, dass er Chelsea verlassen möchte“, führte Pastore aus.

„Es ist natürlich, dass ein Argentinier das sagt“

Der Chelsea-Star habe lediglich Madrid erwähnt, „die Stadt, weil er gefragt wurde, in welcher europäischen Stadt er eines Tages gerne leben würde, und er sagte Madrid wegen der Sprache, weil sie der von Buenos Aires ähnelt, und weil es logisch ist – es ist nur natürlich, dass ein Argentinier das sagt – und auch wegen der Kultur, des Wetters … aber zu keinem Zeitpunkt sagt er, dass er Chelsea oder London verlassen möchte.“