Rassismus-Eklat: Tottenham unterstützt Danso – Polizei ermittelt

Der abstiegsbedrohte englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat rassistische Beleidigungen gegen Kevin Danso scharf verurteilt und dem ehemaligen Bundesliga-Profi die volle Unterstützung zugesichert. „Kevin hat unsere bedingungslose Unterstützung – als Spieler und als Mensch. Niemand in diesem Klub wird in einer solchen Situation allein gelassen“, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Statement.
Danso beleidigt – Tottenham meldet Vorfall der Polizei
Spurs melden rassistischen Vorfall
Zudem teilten die Spurs mit, dass der Vorfall der Polizei gemeldet wurde: „Wir haben abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus gehört und gesehen. Ein Verhalten, das ohne Zweifel eine Straftat darstellt. Es wird nicht toleriert.“ Man habe Maßnahmen ergriffen, um die Täter in Zusammenarbeit mit der Polizei zu identifizieren. Auch die Premier League kündigte Konsequenzen von Stadionverboten bis zu strafrechtlicher Verfolgung an.
Klub verurteilt Online-Rassismus scharf
Danso war nach dem Unentschieden gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (2:2) in Sozialen Medien beleidigt worden. Der Österreicher hatte den späten Ausgleich der Gäste mitverschuldet. „Weder die Form noch die Tabellenposition können rassistischen Missbrauch jemals entschuldigen oder erklären. Kritik an Leistungen gehört zum Spiel. Rassismus nicht“, hieß es in dem Statement weiter. Tottenham liegt fünf Spieltage vor Saisonende auf einem Abstiegsplatz.