Rassismus-Eklat: Tottenham unterstützt Danso – Polizei ermittelt

SID 19.04.2026 • 16:28 Uhr Der ehemalige Bundesliga-Profi hatte am Samstag ein Gegentor mitverschuldet.

Der abstiegsbedrohte englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat rassistische Beleidigungen gegen Kevin Danso scharf verurteilt und dem ehemaligen Bundesliga-Profi die volle Unterstützung zugesichert. „Kevin hat unsere bedingungslose Unterstützung – als Spieler und als Mensch. Niemand in diesem Klub wird in einer solchen Situation allein gelassen“, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Statement.

Spurs melden rassistischen Vorfall

Zudem teilten die Spurs mit, dass der Vorfall der Polizei gemeldet wurde: „Wir haben abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus gehört und gesehen. Ein Verhalten, das ohne Zweifel eine Straftat darstellt. Es wird nicht toleriert.“ Man habe Maßnahmen ergriffen, um die Täter in Zusammenarbeit mit der Polizei zu identifizieren. Auch die Premier League kündigte Konsequenzen von Stadionverboten bis zu strafrechtlicher Verfolgung an.

Klub verurteilt Online-Rassismus scharf