FA-Cup-Schock: Haaland demütigt Klopp und Wirtz – 4:0 für City

SID 04.04.2026 • 15:36 Uhr Dreimal trifft allein Erling Haaland - der FC Liverpool ist raus aus dem FA Cup.

Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in England eine ganz bittere Pokalpleite erlebt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler verlor das FA-Cup-Viertelfinale mit den Reds bei Manchester City am Samstag 0:4 (0:2), drei Tore erzielte der norwegische Stürmerstar Erling Haaland.

Haaland-Doppelpack schockt Liverpool

Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain wurde Liverpool nach anständigen 35 Minuten überrollt. Virgil van Dijk verursachte zunächst einen Foulelfmeter, den Haaland zum 1:0 verwandelte (39.). Noch vor der Pause machte Haaland das 2:0 per Kopf (45.+2).

Wirtz blass, früh ausgewechselt

Nach der Pause trafen Antoine Semenyo (50.) und erneut Haaland (57.), zehn Minuten später wurde Wirtz nach unauffälliger Vorstellung ausgewechselt. Für Deutschland hatte er zuletzt in der Schweiz (4:3) noch zwei Tore selbst erzielt und die beiden anderen vorbereitet.

Liverpool kriselt, City glänzt