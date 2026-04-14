Deutscher Trainer vor Sprung nach England?

David Funk 14.04.2026 • 22:23 Uhr Steht nach Fabian Hürzeler und Daniel Farke ein weiterer deutscher Trainer vor einem Engagement bei einem Klub aus der Premier League? Das berichten zumindest mehrere Medien übereinstimmend.

Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion, Daniel Farke bei Leeds United und Thomas Tuchel als englischer Nationaltrainer.

Das sind die Namen auf der aktuellen Liste deutscher Trainer im englischen Spitzenfußball. Nun soll sich mit Marco Rose ein weiterer Übungsleiter in diese Liste einreihen.

Premier League: Iraola verlässt die Cherries

Nach übereinstimmenden Medienberichten gilt der 49-Jährige als Top-Kandidat beim AFC Bournemouth. Er soll den Spanier Andoni Iraola beerben, der den Klub nach der Saison verlassen wird.

Neben Rose, mit dem nach Sky-Informationen bereits Gespräche stattgefunden haben sollen, stehen aber noch weitere Kandidaten auf der Liste. The Athletic nannte in diesem Zusammenhang Frank Lampard (Coventry City), Inigo Perez (Rayo Vallecano) und Kieran McKenna (Ipswich Town) als Optionen.

Die Cherries hatten am Dienstagnachmittag bekannt gegeben, dass der spanische Erfolgstrainer Iraola dem Klub nach drei Spielzeiten an der Seitenlinie am Saisonende nach Ablauf seines Vertrags den Rücken zukehren wird.

Auch um seine nächste Anstellung ranken sich bereits diverse Gerüchte. Der 43-Jährige wird mit seinem langjährigen Verein Athletic Bilbao sowie mit anderen Premier-League-Teams in Verbindung gebracht.

Rose vor zweitem Auslandsposten

Für Rose, der zuletzt bis März 2025 bei RB Leipzig unter Vertrag stand, wäre es nach einem Engagement bei RB Salzburg der zweite Trainerposten im Ausland.