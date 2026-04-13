1:2-Heimpleite! United patzt gegen Farke-Leeds – CL wackelt

SID 13.04.2026 • 22:56 Uhr Die Red Devils zeigen eine desolate erste Hälfte - und werden bei der Aufholjagd durch eine umstrittene Rote Karte geschwächt.

Manchester United ist auf seinem Weg zurück in die Champions League überraschend gestrauchelt. Die Red Devils verloren ihr Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke 1:2 (0:2) und konnten ihr Polster im Kampf um die Königsklasse sechs Spieltage vor Saisonende nicht weiter ausbauen. Die Ausgangslage des Tabellendritten bleibt bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang sechs allerdings weiter komfortabel.

Okafor-Doppelpack schockt Carricks Team

Noah Okafor (5., 29.) schockte das in der ersten Halbzeit desolate Team von Michael Carrick mit einem Doppelpack, für das ohne den deutschen Nationalspieler Anton Stach angetretene Leeds – Lukas Nmecha blieb auf der Bank – waren dies die ersten Ligatreffer seit dem 21. Februar und vier torlosen Partien.

Martinez-Rot besiegelt United-Niederlage

Im zweiten Durchgang brannte nach der harten Roten Karte gegen Lisandro Martinez (56., nach Videobeweis) wegen eines zarten Haarzupfers gegen Dominic Calvert-Lewin nichts mehr an. Casemiro (69.) gelang nur der Anschlusstreffer.

Uniteds Formkrise gefährdet Königsklasse