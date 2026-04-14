Birmingham-Star Ducksch wegen Trunkenheitsfahrt vor Gericht

SID 14.04.2026 • 19:35 Uhr Der Ex-Nationalspieler von Birmingham City hat nach einem Vorfall am Ostermontag Ärger am Hals.

Sportlich lief es zuletzt gut für Marvin Ducksch. Doch jetzt könnte sich der frühere Fußball-Nationalspieler bei Birmingham City im wahrsten Wortsinn ins Abseits manövriert haben: Wie der englische Zweitligist am Dienstag mitteilte, muss sich der 32-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Einzelheiten nannte der Klub nicht, der Vorfall werde intern behandelt.

Marvin bittet City-Fans um Entschuldigung

„Marvin möchte bei seinen Teamkollegen, dem Stab und den Fans um Entschuldigung bitten und übernimmt volle Verantwortung für sein Handeln“, teilte City mit.

Ducksch-Unfall: Gerichtstermin im Mai

Die BBC berichtet, dass Ducksch am Ostermontag gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Trainingsgeländes des Klubs in einen Unfall mit drei Autos verwickelt war und danach vorläufig festgenommen wurde. Am 20. Mai muss der Ex-Bremer vor dem Warwickshire Magistrates‘ Court in Leamington Spa erscheinen.

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