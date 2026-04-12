Elfmeter in der Nachspielzeit: Newcastle verliert nach Führung

SID 12.04.2026 • 17:10 Uhr Nick Woltemade kassiert mit Newcastle United den nächsten Rückschlag. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi ärgert die Magpies.

Newcastle United hat in der Premier League den nächsten Rückschlag kassiert. Die Mannschaft der Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw verlor nach Führung in letzter Minute noch mit 1:2 (1:0) gegen Crystal Palace mit Teammanager Oliver Glasner.

Doppelpacker Jean-Philippe Mateta (80., 90.+4/Foulelfmeter) ließ Palace jubeln. Während Thiaw erneut in der Startelf stand und durchspielte, kam Woltemade in der 84. Minute ins Spiel.

Lange sah es gut aus für Newcastle: Der Däne William Osula (43.) erzielte den ersten Treffer des Tages auf kuriose Weise im Sitzen. In der Schlussphase kamen die Gastgeber aber durch den ehemaligen Mainzer Mateta zurück.

Newcastle rutscht weiter ab

Erst traf er per Kopf, dann hielt Verteidiger Sven Botman Gegenspieler Tyrick Mitchell am Trikot und verursachte so den Elfmeter, den Mateta verwandelte. Durch die Pleite rutschte Newcastle auf Platz 14 ab.

Für Tottenham Hotspur wird die Lage im Tabellenkeller hingegen immer prekärer. Nachdem die Spurs am Freitagabend durch den Sieg von Konkurrent West Ham United (4:0) erstmals seit 17 Jahren auf einen Abstiegsplatz gerutscht waren, verloren die Londoner beim AFC Sunderland mit 0:1 (0:0).