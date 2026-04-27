Manchester United mit großem Schritt Richtung Champions League

SID 27.04.2026 • 23:02 Uhr Manchester United kann nach zwei Jahren Abwesenheit allmählich wieder für die Champions League planen.

Der englische Rekordmeister Manchester United steht unmittelbar vor seiner Rückkehr in die Champions League.

Nach ihrem 2:1 (2:0) gegen den FC Brentford haben die Red Devils auf dem dritten von fünf Königsklassen-Plätzen vor den vier letzten Premier-League-Runden elf Punkte Vorsprung auf den Tabellensechsten Brighton & Hove Albion.

ManUnited feiert elften Heimsieg

Casemiro (11.) und der ehemalige Leipziger Benjamin Sesko (43.) sorgten beim elften Heimsieg der Saison für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick schon vor der Pause für einen beruhigenden Vorsprung. Brentfords Anschlusstor durch Mathias Jensen (87.) kam zu spät.