Ein Kompany-Vertrauter! Michael Jackson wird Trainer in Burnley

SID 30.04.2026 • 13:03 Uhr Für den einstigen Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany setzen sich bewegte Jahre fort. Der bereits abgestiegene FC Burnley trennt sich von Trainer Scott Parker.

Der FC Burnley ist angesichts des erneuten Abstiegs aus der englischen Premier League wieder auf der Suche nach einem neuen Teammanager.

Der einstige Klub des heutigen Bayern-Trainers Vincent Kompany verkündete am Donnerstag die sofortige Trennung von Scott Parker, die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen.

Burnleys Abstieg steht seit der vergangenen Woche fest, für die verbleibenden vier Saisonspiele wird Parkers bisheriger Assistent Michael „Mike“ Jackson das Team betreuen. Dieser arbeitete schon unter Kompany für den Klub. Die dauerhafte Nachfolge soll bald geklärt werden.

Burnleys sportliche Achterbahnfahrt

Für den Traditionsklub setzen sich damit bewegte Jahre fort. Im Sommer 2023 gelang unter Kompany der souveräne Aufstieg in die Premier League, ein Jahr später verabschiedete sich Burnley als Vorletzter wieder und Kompany wechselte zum FC Bayern.