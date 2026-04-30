Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Ein Kompany-Vertrauter! Michael Jackson wird Trainer in Burnley

Michael Jackson wird Burnley-Trainer

Für den einstigen Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany setzen sich bewegte Jahre fort. Der bereits abgestiegene FC Burnley trennt sich von Trainer Scott Parker.
Vincent Kompany und sein einstiger Co-Trainer Michael Jackson
Vincent Kompany und sein einstiger Co-Trainer Michael Jackson
© IMAGO / News Images
SID
Für den einstigen Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany setzen sich bewegte Jahre fort. Der bereits abgestiegene FC Burnley trennt sich von Trainer Scott Parker.

Der FC Burnley ist angesichts des erneuten Abstiegs aus der englischen Premier League wieder auf der Suche nach einem neuen Teammanager.

Der einstige Klub des heutigen Bayern-Trainers Vincent Kompany verkündete am Donnerstag die sofortige Trennung von Scott Parker, die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen.

Burnleys Abstieg steht seit der vergangenen Woche fest, für die verbleibenden vier Saisonspiele wird Parkers bisheriger Assistent Michael „Mike“ Jackson das Team betreuen. Dieser arbeitete schon unter Kompany für den Klub. Die dauerhafte Nachfolge soll bald geklärt werden.

Burnleys sportliche Achterbahnfahrt

Für den Traditionsklub setzen sich damit bewegte Jahre fort. Im Sommer 2023 gelang unter Kompany der souveräne Aufstieg in die Premier League, ein Jahr später verabschiedete sich Burnley als Vorletzter wieder und Kompany wechselte zum FC Bayern.

Parker führte das Team in der Folge gleich in seiner ersten Saison erneut nach oben – aktuell steht Burnley mit der schwächsten Defensive der Liga aber wieder auf dem vorletzten Platz und hat früh keine Chancen auf den Klassenerhalt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite