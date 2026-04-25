FA Cup: City nach Schlussspurt im Finale

SID 25.04.2026 • 20:16 Uhr Das Team von Pep Guardiola muss gegen Zweitligist Southampton trotz klarer Überlegenheit zittern.

Manchester City hat nach einem fulminanten Schlussspurt zum vierten Mal in Folge das Finale im englischen FA Cup erreicht. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann das Halbfinale gegen Zweitligist FC Southampton verdient mit 2:1 (0:0) und greift am 16. Mai zum achten Mal nach dem Pokalsieg auf der Insel. Im Endspiel treffen die Citizens auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Chelsea und Leeds United, das am Sonntag ausgetragen wird.

Finn Avaz erzielte für die Saints in der 79. Minute fast aus dem Nichts die Führung. Jeremy Doku (82.) und Nico (87.) drehten jedoch für den Favoriten das oft einseitige Spiel im Londoner Wembley-Stadion.

City hatte im Viertelfinale Liverpool ausgeschaltet, Southampton überraschend gegen den FC Arsenal triumphiert. City gewann in dieser Saison bereits den Ligapokal und greift in der Premier League zudem im spannenden Zweikampf mit Arsenal nach dem elften Meistertitel.