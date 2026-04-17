Vor Titelshowdown: Guardiola verteidigt Arsenal

Starcoach Pep Guardiola hat das Spiel des Rivalen FC Arsenal trotz der zuletzt mauen Auftritte vor dem wegweisenden Duell um die Meisterschaft gelobt. „Die Leute sind so anspruchsvoll – die Medien, die Fans, einfach alle“, sagte der Teammanager des Tabellenzweiten Manchester City, nachdem die Gunners nach zwei Spielen ohne Sieg für ihr Auftreten Kritik einstecken mussten. Er fügte an: „Ich schaue ihnen gerne zu. Ich lerne dabei in vielerlei Hinsicht viel dazu.“
Guardiola verteidigt Arsenal
Titelrennen: ManCity gegen Arsenal
Der Tabellenzweite ManCity trifft am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) auf Tabellenführer Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz und Guardiolas ehemaligem Lehrling Mikel Arteta an der Seitenlinie. Das Duell entscheidet möglicherweise das Titelrennen. Bei einem Sieg hätten die Gunners neun Punkte Vorsprung. Auch wenn Manchester noch ein Spiel in der Hinterhand hält, bedeutet das: „Wenn wir verlieren, ist es vorbei“, sagte Guardiola.
Die lange Durststrecke von 22 Jahren ohne Meistertitel sieht der Katalane als wichtigen Antriebsfaktor für Arsenal. Diese Negativserie sei „ein Aspekt, der wirklich, wirklich wichtig ist und gegen den wir nichts ausrichten können“. Auf der anderen Seite spiele auch der Druck auf den Gegner eine Rolle. „Wenn ich euch sage, dass es in diesem Spiel um alles geht und dass es vorbei ist, wenn sie gewinnen, dann spielt auch der mentale Aspekt eine Rolle“, sagte Guardiola.