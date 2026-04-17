Vor Titelshowdown: Guardiola verteidigt Arsenal

SID 17.04.2026 • 14:51 Uhr Vor dem mit Spannung erwarteten Duell nimmt der Startrainer die Mannschaft seines guten Freundes Mikel Arteta in Schutz.

Starcoach Pep Guardiola hat das Spiel des Rivalen FC Arsenal trotz der zuletzt mauen Auftritte vor dem wegweisenden Duell um die Meisterschaft gelobt. „Die Leute sind so anspruchsvoll – die Medien, die Fans, einfach alle“, sagte der Teammanager des Tabellenzweiten Manchester City, nachdem die Gunners nach zwei Spielen ohne Sieg für ihr Auftreten Kritik einstecken mussten. Er fügte an: „Ich schaue ihnen gerne zu. Ich lerne dabei in vielerlei Hinsicht viel dazu.“

Titelrennen: ManCity gegen Arsenal

Der Tabellenzweite ManCity trifft am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) auf Tabellenführer Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz und Guardiolas ehemaligem Lehrling Mikel Arteta an der Seitenlinie. Das Duell entscheidet möglicherweise das Titelrennen. Bei einem Sieg hätten die Gunners neun Punkte Vorsprung. Auch wenn Manchester noch ein Spiel in der Hinterhand hält, bedeutet das: „Wenn wir verlieren, ist es vorbei“, sagte Guardiola.