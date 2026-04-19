Titelrennen völlig offen! Manchester City bestraft Arsenal

SPORT1 19.04.2026 • 19:35 Uhr Arsenal verliert trotz eines Treffers von Kai Havertz das Topspiel gegen Manchester City. Die Gunners könnten erneut die englische Meisterschaft verspielen.

Auch der Treffer von Kai Havertz half nicht – der FC Arsenal droht nach der Niederlage im Spitzenspiel der Premier League bei Manchester City mal wieder eine Meisterschaft zu verspielen.

Die Gunners verloren am Sonntagabend in Manchester mit 1:2 (1:1). Zwar führt Arsenal die Tabelle noch mit drei Punkten Vorsprung auf City an, allerdings haben die Skyblues ein Spiel weniger absolviert.

Durch die Treffer von Rayan Cherki (16.) und Erling Haaland (65.) ist das englische Titelrennen nach dem 33. Spieltag wieder völlig offen, der zwischenzeitliche Ausgleich durch den deutschen Nationalspieler Havertz (18.) war für das Team von Coach Mikel Arteta letztlich zu wenig.

„Das ist sehr wichtig, denn damit haben wir die Chance, bei einem Sieg in unserem Nachholspiel punktgleich zu werden. Vor zwei Wochen schien dieses Szenario noch sehr unwahrscheinlich. Ich bin froh, dass wir punktgleich werden können“, freute sich City-Star Bernardo Silva nach dem Spiel bei Sky.

Premier League: Arsenal hat Titel nicht mehr in der eigenen Hand

Zumindest vorübergehend hat Arsenal, das zuletzt 2004 in der Liga triumphierte, die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand.

„Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir gefährlich und hatten einige große Chancen vor dem Tor. In einem solchen Spiel entscheiden kleine Details über den Ausgang, und wir waren vor dem Tor nicht entschlossen genug – deshalb gehen wir heute mit leeren Händen nach Hause“, bilanzierte Arsenals Kapitän Martin Ödegaard.

„Wenn wir verlieren, ist es vorbei“, hatte City-Teammanager Pep Guardiola vor dem Spiel gesagt. Die Nervosität war seiner Mannschaft anzumerken, Arsenal hatte zu Beginn mehr vom Spiel.

Nach den Toren durch Cherki und Havertz, der seinen ersten Ligatreffer in dieser Saison erzielte, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, allerdings ohne allzu viele hochkarätige Tormöglichkeiten.

Havertz und Co. vergeben Großchancen

Das änderte sich im zweiten Abschnitt: Zunächst traf Haaland den Pfosten (48.), dann verpassten Havertz und Gabriel Martinelli (60.) sowie Eberechi Eze (61.) das 2:1 für Arsenal.

Haaland machte es kurz darauf auf der Gegenseite bei seinem Linksschuss besser, während Arsenal bei der Chance von Gabriel (73.) wiederholt Pfostenpech hatte.