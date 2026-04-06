Das Ende einer City-Ära steht bevor

SPORT1 06.04.2026 • 07:20 Uhr Der Vertrag von Bernardo Silva, der 450 Pflichtspiele für Manchester City bestritten hat, läuft aus. Schon jetzt ist klar, dass diese Ära im Sommer ein Ende findet.

Kapitän Bernardo Silva wird den englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City im Sommer verlassen und damit eine Ära beenden.

„Jede schöne Geschichte hat ein Ende“, sagte Pep Lijnders, der Assistenztrainer von Teammanager Pep Guardiola bei den Citizens, über den 31-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft: „Ich hoffe, er genießt die letzten Monate – es sind nur noch sechs Wochen – und hat einen schönen Abschied. Er hat all diese Aufmerksamkeit verdient.“

Bereits jetzt wird Silva mit dem FC Barcelona von Trainer Hansi Flick, Italiens Rekordmeister Juventus Turin sowie Klubs aus der nordamerikanischen MLS in Verbindung gebracht.

Silva für City „einzigartig“

Für City sei er jedoch kaum zu ersetzen, sagte Lijnders. „Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt“, betonte der Niederländer, der Offensivspieler habe eine besondere Fähigkeit, Spiele zu kontrollieren und den Rhythmus zu bestimmen: „Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen – all diese Dinge.“

Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann 18 Titel im Trikot der Citizens, darunter die Champions League und sechs englische Meisterschaften.

Trotzdem wurde der Portugiese in seinen neun Jahren beim Klub nicht vollständig warm mit der englischen Kultur. So gab er vor Kurzem zu: „Wenn Manchester City in Lissabon wäre, würde ich bis zu meinem 40. Lebensjahr bleiben. Ich liebe diesen Fußballverein, meine Teamkollegen, die Mitarbeiter, die Fans, das Stadion, die Atmosphäre – einfach alles an meinem Berufsleben.“