Bernd Leno für "eine der besten Paraden der Saison" gefeiert

Maximilian Lotz 18.04.2026 • 16:19 Uhr Der frühere Nationaltorhüter Bernd Leno rettet mit einem Reflex in der 90. Minute dem FC Fulham einen Punkt. Ein TV-Experte ist begeistert.

Bernd Leno hat dem FC Fulham mit einer starken Parade in der Premier League beim 0:0 beim FC Brentford einen Punkt gesichert. TV-Experte Ally McCoist schwärmte von der Rettungstat in der 90. Minute.

„Das ist eine der besten Paraden der Saison! Was für eine Parade. Das könnte die Parade sein, die ihm den Titel ‚Mann des Spiels‘ einbringt“, sagte die 63 Jahre alte Rangers-Ikone bei TNT Sports. „Das ist ein hervorragender Schuss, aber was soll man zu dieser Parade von Leno sagen?“

Presse feiert Lenos „atemberaubende Parade“

Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite kam Brentfords Dango Ouattara aus etwa sechs Metern zum Abschluss. Leno riss reflexartig die Hände hoch und lenkte den Ball so noch über die Latte. Innenverteidiger Calvin Bassey drehte sich sofort zu seinem Schlussmann um und feierte ihn für seine Glanztat.

„Bernd Lenos atemberaubende Parade dämpft die Europa-Hoffnungen der Bees“, titelte die Sun.

Der ehemalige Nationaltorhüter liegt in der Tabelle mit dem FC Fulham damit weiterhin drei Punkte hinter dem Westlondoner Kontrahenten aus Brentford, der es seinerseits verpasste, den FC Chelsea vorerst von Platz sechs zu verdrängen.