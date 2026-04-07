United-Star verlängert Vertrag

SID 07.04.2026 • 12:42 Uhr Personelle Entscheidung bei Manchester United. Harry Maguire bindet sich ein weiteres Jahr an die Red Devils.

Nach seiner Rückkehr ins englische Fußball-Nationalteam und starken Leistungen bei Manchester United hat sich Harry Maguire mit einem neuen Vertrag belohnt. Der 33-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nach Angaben der Red Devils um ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison.

„Harry ist – wie alle im Verein – fest entschlossen, Manchester United zu regelmäßigem und nachhaltigem Erfolg zu verhelfen“, sagte Uniteds Sportdirektor Jason Wilcox. Maguire spielt seit 2019 für den zuletzt immer wieder kriselnden englischen Rekordmeister, er wechselte als damals teuerster Abwehrspieler der Welt für umgerechnet rund 87 Millionen Euro von Leicester City nach Manchester.

Carrick setzt auf Dauerbrenner Maguire

Seit Michael Carrick im Januar als Trainer übernommen hat, absolvierte Maguire jedes Spiel von Beginn an. United schob sich auf den dritten Tabellenplatz und darf auf eine Rückkehr in die Champions League hoffen.