Nach seiner Rückkehr ins englische Fußball-Nationalteam und starken Leistungen bei Manchester United hat sich Harry Maguire mit einem neuen Vertrag belohnt. Der 33-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nach Angaben der Red Devils um ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison.
United-Star verlängert Vertrag
„Harry ist – wie alle im Verein – fest entschlossen, Manchester United zu regelmäßigem und nachhaltigem Erfolg zu verhelfen“, sagte Uniteds Sportdirektor Jason Wilcox. Maguire spielt seit 2019 für den zuletzt immer wieder kriselnden englischen Rekordmeister, er wechselte als damals teuerster Abwehrspieler der Welt für umgerechnet rund 87 Millionen Euro von Leicester City nach Manchester.
Carrick setzt auf Dauerbrenner Maguire
Seit Michael Carrick im Januar als Trainer übernommen hat, absolvierte Maguire jedes Spiel von Beginn an. United schob sich auf den dritten Tabellenplatz und darf auf eine Rückkehr in die Champions League hoffen.
Maguire, der in Manchester auch vereinzelt in der Kritik gestanden hatte, wurde zuletzt von Thomas Tuchel erstmals seit 18 Monaten wieder für die Three Lions nominiert. Der 66-malige Nationalspieler gehört damit auch zum Kreis der Kandidaten für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.