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Chelsea-Frauen ziehen dauerhaft in Stamford Bridge – Fans jubeln

Neue Heimat für Chelsea-Frauen

Neuerung für den FC Chelsea: Das Team um Nationalspielerin Sjoeke Nüsken spielt ab der kommenden Saison alle Liga-Heimspiele im großen Stadion.
Die Chelsea-Frauen ziehen dauerhaft um
Die Chelsea-Frauen ziehen dauerhaft um
© AFP/SID/BEN STANSALL
SID
Neuerung für den FC Chelsea: Das Team um Nationalspielerin Sjoeke Nüsken spielt ab der kommenden Saison alle Liga-Heimspiele im großen Stadion.

#Der englische Spitzenklub FC Chelsea trägt seine Heimspiele in der Women’s Super League ab der kommenden Saison dauerhaft an der Stamford Bridge aus. Den Umzug verkündete der Verein der Fußball-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken am Mittwoch.

Kingsmeadow reicht nicht mehr aus

Seit 2017 spielten die Chelsea-Frauen hauptsächlich in Kingsmeadow im Stadtteil Kingston upon Thames, einer Arena mit 4850 Plätzen, die regelmäßig ausverkauft war. Der achtmalige englische Meister hatte in den vergangenen Spielzeiten bereits ausgewählte Ligaspiele sowie alle Partien in der Champions League im 41.000 Zuschauer fassenden Hauptstadion ausgetragen.

Chelsea strebt Weltspitze an

Der Umzug soll ein strategischer Schritt in der Weiterentwicklung der Abteilung sein. „Unser Engagement bekräftigt unseren Anspruch und unsere Absicht, Chelsea zum führenden Frauensportklub der Welt zu machen“, sagte Geschäftsführerin Aki Mandhar.

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