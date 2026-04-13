Lustlos-Auftritt und fieses Rot: Legenden poltern bei United-Auftritt

David Funk 13.04.2026 • 23:09 Uhr Manchester United erlebt gegen Leeds United einen Abend zum Vergessen. Die englischen TV-Experten poltern.

Manchester United hat mit einer 1:2-Niederlage gegen Abstiegskandidat Leeds United einen herben Dämpfer im Kampf um die Champions League kassiert. Vor heimischem Publikum lagen die Red Devils zur Pause bereits mit 0:2 zurück – die englischen TV-Experten polterten wegen des harmlosen Auftritts der favorisierten Gastgeber.

Der Schweizer Noah Okafor (5., 29.) ließ die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke im Old Trafford früh jubeln, während der fragwürdige Auftritt von ManUnited Rätsel aufgab.

„Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht United gespielt hat“

„United wird froh sein, dass es nur zwei Gegentore sind. Sie dachten, sie könnten das Spiel gewinnen, nur weil sie da sind – weit gefehlt“, analysierte Ex-United-Haudegen Roy Keane in der Halbzeit bei Sky Sports und fuhr energisch fort: „United läuft nicht. Die beiden Mittelfeldspieler sind nicht bei der Sache. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht United gespielt hat.“

Nach der Partie legte Keane nach: „Wenn man so langsam ins Spiel kommt, ist es schwer, das wieder aufzuholen. Man muss laufen, und ManUnited ist nicht gesprintet.“ Das Mittelfeld sei „nicht existent“ gewesen, „keine Energie, keine Qualität, und Leeds war von Beginn an schnell zur Stelle“, konstatierte der Experte.

Mit Gary Neville zeigte sich eine weitere United-Legende schwer enttäuscht vom Auftritt des Ex-Teams: „Hätte man Daniel Farke vor dem Spiel gesagt, dass man mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause gehen würde, wäre er überglücklich gewesen. So wie es aussieht, werden sie jedoch enttäuscht sein, nicht mit drei oder vier Toren in Führung zu liegen. Dieses Spiel sollte eigentlich schon entschieden sein.“

Fieses Rot: „Er wusste genau, was er tat“

Nach 56 Minuten setzte es dann den nächsten herben Rückschlag, als United-Verteidiger Lisandro Martinez mit Rot vom Platz flog. Der Argentinier hatte zuvor an den Haaren von Leeds Dominic Calvert-Lewin gezogen.

„Mit Haarziehen kommt man nicht durch. Martinez wirkt ratlos und verwirrt. Aber Haarziehen führt heutzutage zu einer Roten Karte. Er wusste genau, was er tat“, analysierte Neville.

Routinier Casemiro, der für ManUnited in der 69. Minute verkürzen konnte, lieferte zwar noch einen zwischenzeitlichen Hoffnungsschimmer, am Ende reichte es aber nicht für mehr.

Dämpfer im CL-Rennen

Für das ohne den deutschen Nationalspieler Anton Stach angetretene Leeds – Lukas Nmecha blieb auf der Bank – waren dies die ersten Ligatreffer seit dem 21. Februar und vier torlosen Partien.