Kai Havertz verletzt – droht WM-Aus für Arsenal-Star?

SID 25.04.2026 • 19:36 Uhr Wenige Wochen vor der WM kassiert der Nationalspieler einen erneuten gesundheitlichen Rückschlag.

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) einen erneuten gesundheitlichen Rückschlag kassiert. Der Stürmer des FC Arsenal musste am Samstag während des Spiels in der Premier League gegen Newcastle United beim Stand von 1:0 in der 34. Minute mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt werden. Wie lange Havertz ausfällt und ob sogar eine Teilnahme an der WM in Gefahr ist, ist noch offen.

Havertz droht erneuter Rückschlag

In der heißen Saisonphase wäre eine erneute Zwangspause ein bitterer Rückschlag für Havertz. Der 26-Jährige hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gegeben, zuletzt bremste ihn dann eine Muskelverletzung für einige Wochen aus.

Arsenal jagt Meisterschaft und Königsklasse

Havertz spielt mit Arsenal noch um die englische Meisterschaft und den Titel in der Champions League. In der Königsklasse gastieren die Gunners am Mittwoch (21.00 Uhr) im Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid.

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