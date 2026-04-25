Kai Havertz verletzt – droht WM-Aus für Arsenal-Star?

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) einen erneuten gesundheitlichen Rückschlag kassiert. Der Stürmer des FC Arsenal musste am Samstag während des Spiels in der Premier League gegen Newcastle United beim Stand von 1:0 in der 34. Minute mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt werden. Wie lange Havertz ausfällt und ob sogar eine Teilnahme an der WM in Gefahr ist, ist noch offen.
Probleme im Leistenbereich: Havertz angeschlagen ausgewechselt
Wenige Wochen vor der WM kassiert der Nationalspieler einen erneuten gesundheitlichen Rückschlag.
Havertz muss ausgewechselt werden
© AFP/SID/GLYN KIRK
Havertz droht erneuter Rückschlag
In der heißen Saisonphase wäre eine erneute Zwangspause ein bitterer Rückschlag für Havertz. Der 26-Jährige hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gegeben, zuletzt bremste ihn dann eine Muskelverletzung für einige Wochen aus.
Arsenal jagt Meisterschaft und Königsklasse
Havertz spielt mit Arsenal noch um die englische Meisterschaft und den Titel in der Champions League. In der Königsklasse gastieren die Gunners am Mittwoch (21.00 Uhr) im Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid.
Nagelsmann präsentiert WM-Kader am 12. Mai
Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet am 12. Mai in Frankfurt/Main seinen Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Am Mittwoch war schon für Bayerns Serge Gnabry der WM-Traum aufgrund eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel geplatzt.